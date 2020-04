Monastir : Formation sur les procédures de transport et d’enterrement des décès dûs au covid19

La direction régionale de la santé à Monastir a organisé une formation sur les procédures de transport et d’enterrement des morts de covid-19 au profit de 62 agents municipaux et de contrôle d’hygiène issus des différentes circonscriptions municipales du gouvernorat.

La formation, tenue les 15 et le 16 avril à l’Ecole supérieure des sciences et techniques de la santé de Monastir, a pour objectif de familiariser ces agents avec les nouvelles mesures liées à l’enterrement des décès dûs au covid19 de manière à faciliter cette opération tout en assurant leur protection, a précisé à l’Agence TAP Dr Sonya Ayadi, sous-directrice de la santé environnementale à Monastir.

Parmi ces mesures, fixées par une circulaire des ministères des affaires locales et de la santé, en date du 7 avril 2020, le port obligatoire des tenues spéciales, des gants, des bottes, des lunettes et masques préventifs et le transport du cadavre dans un sac isolant et stérilité consacré au transport des dépouilles.