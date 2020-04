Gabon : Le président de la Fédération conseille à Aubameyang de quitter Arsenal

Le président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) Pierre-Alain Mouguengui a conseillé à l’international Pierre-Emerick Aubameyang à rejoindre un club plus ambitieux.

“Je ne veux pas dire qu’Arsenal n’est pas ambitieux, mais qu’il n’a moins d’ambitions aussi élevées que certains autres clubs européens “, a indiqué Mouguengui dans les colonnes d’ESPN, ajoutant que son international trouvera son compte dans un autre club.

Sur un plan individuel, le président de la Fédération gabonaise de football considère qu’Aubameyang est l’un des meilleurs joueurs du monde et souhaite qu’il trouve, rapidement, un club plus ambitieux.

” Le conseil que je lui donne est de continuer à travailler et d’attirer l’attention des plus grands clubs et des clubs les plus ambitieux. En ce moment, il est à Arsenal, et il n’a rien gagné, donc c’est un échec collectif “, a-t-il souligné.

Le contrat de l’international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, avec Arsenal, prend fin en 2021, et pour l’instant il n’a toujours pas prolongé avec les canonniers et ne semble pas pressé de le faire.

Plusieurs médias européens ont révélé l’intérêt que porte au capitaine de la sélection gabonaise, des clubs à l’image du Barça, du Real Madrid ou encore l’Inter Milan.

Jusqu’à l’heure Aubameyang reste un véritable maillon fort des Gunners cette saison avec 17 buts en Premier League, deuxième meilleur buteur derrière Jamie Vardy.