Tunisie : Chokri Hammouda dément l’information relative à son limogeage de la DSSB

Le directeur des Soins de Santé de Base (DSSB), Chokri Hammouda, a démenti, dimanche, l’information véhiculée sur les réseaux sociaux, concernant son limogeage de cette direction, relevant du ministère de la Santé.

Il a précisé, dans ce cadre, qu’il vient d’être nommé, en date du 11 avril 2020, par le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, au poste de directeur général de l’Instance nationale d’évaluation et d’accréditation en santé (INEAS), et ce, avec son approbation préalable.Hammouda a rappelé, par ailleurs, qu’il avait été chargé, le 5 décembre 2019, par l’ancienne ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh, de la gestion administrative et financière de l’INEAS, suite à la démission de son directeur général, en plus de ses fonctions à la tête de la DSSB, et ce, en tant que directeur d’un département central et chargé d’une mission au sein du cabinet du ministre de la santé.

De son coté, le ministre de la Santé, Abdelletif Mekki a indiqué, dans un post publié samedi soir sur sa page Facebook, qu’il a signé la promotion de Hammouda, après l’avoir consulté, “et ce, pour l’intérêt et l’avancement du travail”. Il lui a demandé de poursuivre sa mission précédente jusqu’à la nomination, dans quelques jours, d’un nouveau directeur de la DSSB.