Covid 19 : Appel à projet pour répondre au besoin de 13 Gouvernorats en Tunisie

Les membres du consortium SEHATY ont appelé les organisations de la société civile de 13 gouvernorats en Tunisie de soumettre des propositions de projets liés à la lutte contre la propagation du COVID 19, au plus tard le jeudi 9 avril 2020.

Cet appel à projet, lancé depuis le 3 avril, s’inscrit dans le cadre du projet SEHATY, appuyé par l’union européenne et mené par médecins du monde Belgique – Mission Tunisie en consortium avec Mourakiboun, COSPE et CIDEAL, selon un communiqué publié, mardi, par l’Equipe appui comm UE en Tunisie.

Et de préciser que l’objectif de cet appel est d’encourager et de renforcer la mise en œuvre des initiatives des OSCs agissant dans les zones ciblées par le projet SEHATY, liées à la lutte contre la propagation du COVID 19 et qui peuvent répondre immédiatement à certaines problématiques engendrées par l’épidémie. Les subventions accordées dans le cadre de cet appel varient entre 16 mille dinars et 80 mille dinars.