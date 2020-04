Coronavirus : L’urgence pour les populations vulnérables

Face à la propagation de la pandémie du Covid-19, qui a fait selon un dernier bilan 495 cas de contamination, Médecins du Monde Belgique, section Tunisie (MdM), ainsi que des cosignataires d’un communiqué rendu public, appellent à prendre des mesures rigoureuses concernant les publics sans-abri, indépendamment de leur statut et de leur situation administrative.

Selon la même source, les capacités d’hébergement doivent être augmentées, de jour comme de nuit. Une mise en place de lieux de confinement et de soins adaptés et de qualité, doit être assurée dans le cas d’une contamination au Covid-19 d’une personne particulièrement vulnérable, souffrant souvent de maladies chroniques, n’ayant pas les moyens de se confiner, et confrontées à la raréfaction des services dont dépend leur survie.

Ils appellent également à la reprise des soins et d’orientation de jour mobiles, de distribution alimentaire et de kits d’hygiène pour les personnes n’ayant plus accès à ces services essentiels.

A ce propos, MdM, précise à l’Agence TAP, avoir mobilisé 2 cliniques mobiles à Tunis, la première est de lundi au vendredi pour les personnes sans abris en partenariat avec le samu social et l’association Universelle. Pour la 2éme clinique est destinée aux personnes migrantes chaque jeudi.

MdM ajoute aussi les efforts déployés pour la distribution des kits d’hygiènes pour les deux cliniques en plus de la sensibilisation atour de COVID19.

Sans un appui supplémentaire, aux mesures prises par les différentes autorités, la situation sur le terrain risque de se détériorer très rapidement, met en garde Médecins du Monde, attirant l’attention sur l’urgence de la situation et estimant que la prise en charge des groupes de la population les plus fragilisés reste un des enjeux majeurs de cette situation de crise.

La Société Civile nationale et internationale se mobilise aux cotés des autorités locales afin de prendre des mesures à destination de ces populations et faire de la question de l’accès aux soins pour toutes et tous une priorité.

Les Signataires du communiqué sont:

Union Générale Tunisienne du Travail

Association Tunisienne des Femmes Démocrates

Association Tunisienne de Défense des Droits de l’Enfant,

Association Tunisienne de Défense du Droit à la Santé

Syndicat National des Journalistes Tunisiens SNJT

L’union Nationale des femmes tunisiennes

Union des Diplômés Chômeurs

Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme

Tunisie Terre d’Asile

Samusocial International

Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux

ATL MST sida Tunis, ATL MST sida Tunis

ALDA

Initiative Mawjoudin pour l’égalité,