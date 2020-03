Lancement d’une campagne “Makch_Wahdek” au profit des femmes en confinement sanitaire total

Une campagne de sensibilisation et de solidarité avec les femmes en confinement sanitaire total, et qui sont en situation précaire, isolées et qui subissent des violences, a été lancée sous le slogan ” Makch Wahdek “, étant donné que ces femmes sont exposées au double risque, celui de l’épidémie et celui de la violence et de la marginalisation, annonce l’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD), dans un communiqué rendu public lundi.

L’AFTURD précise que cette campagne a été lancée en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors et les différents partenaires parmi les institutions officielles concernées et les composantes de la société civile ainsi qu’une équipe de volontaires.

Cette campagne vient mettre l’accent sur la violence accrue à l’égard des femmes dans ces circonstances exceptionnelles et vise à leur apporter de l’aide à travers les services d’écoute à distance ainsi qu’à travers leur accueil dans un premier centre d’hébergement, provisoirement, afin d’appliquer les mesures de prévention et éviter leur contamination par le virus, avant qu’elles ne soient hébergées dans un centre spécial, précise la même source.

La campagne s’adresse également à toutes les catégories de femmes en situation précaire et à leurs enfants ainsi qu’aux catégories qui n’ont pas bénéficié de mesures spécifiques et adéquates à leurs besoins dans cette situation critique, ce qui les expose au double risque et met leurs vies et leur sécurité en péril.

” Makch Wahdek ” implique la sensibilisation, l’orientation et la vulgarisation des mesures, afin de contribuer à l’élan national de solidarité et d’appuyer les efforts nationaux dans la lutte contre l’épidémie, rappelle l’association.

Une série de mesures est lancée à travers la campagne “Makch_wahdek” dont la sensibilisation et la prévention contre le Covid-19 en mettant l’accent sur l’importance du confinement sanitaire total ainsi qu’en vulgarisant les mesures prises par l’Etat aux catégories précaires et exposées au danger ou celles qui sont isolées.

Parmi les mesures figure aussi la diffusion de l’information sur le maintien des services présentés aux femmes victimes de violences, vu le double risque qu’elles confrontent en période de confinement ainsi que l’accroissement de la violence domestique et conjugale, menaçant les vies de milliers de femmes et de leurs enfants.

Les mesures porteront également sur la solidarité avec les femmes en situation précaire, victimes de violences, porteuses d’handicaps, ayant un faible revenu, ayant un emploi précaire ou qui ont perdu leur travail en période de confinement, les prisonnières, les migrantes et les victimes de traite ainsi que toute autre catégorie de femmes fragilisées.

La campagne ” Makch Wahdek ” assurera une coordination avec les partenaires, les autorités de tutelle, les ministères et les structures concernées pour garantir la continuité et la qualité des services et pour unifier les efforts et les concentrer en faveur des catégories en besoin urgent d’aide sociale, affirme la même source.