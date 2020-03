FC Sion : licencié, le Camerounais Song saisit la FIFA

L’International camerounais Alexandre Song a décidé de saisir la FIFA, après son licenciement qu’il considère abusif, par son club employeur le FC Sion, évoluant en Super League suisse de football.

“Je n’ai fait aucune faute professionnelle. Tous les clubs échangent avec

leurs joueurs pour trouver des solutions. On ne comprend pas ce qui s’est

passé. Personne n’arrive à comprendre. Mon avocat va s’en occuper, c’est

parti à la FIFA. On va défendre nos droits”, a déclaré sur RCM, Song qui a

décidé de rompre avec le silence et défendre face aux dirigeants de Sion,

un club qu’il avait rejoint en 2018.

L’ancien joueur du FC Barcelone soutien qu’il n’a commis aucune faute

professionnelle. Du coup, il compte porter cette affaire devant les

juridictions compétentes.

“On a joué un match amical vendredi (20 mars) et on était censés rencontré

le président lundi, puis mardi. On n’avait pas de nouvelles. On a reçu un

message WhatsApp mardi après-midi pour nous dire que chacun devrait signer

un papier nous disant qu’on nous baissait le salaire, qu’on allait nous

payer environs 12000 euros”, a-t-il expliqué.

“On devait renvoyer le papier le lendemain vers 12h. On a reçu ce document

sans explications. Je suis footballeur, ce n’est pas mon travail. Il y a

des gens pour vérifier ça. On ne pouvait pas le signer, on n’a pas eu de

discussions. Tous les clubs discutent aujourd’hui. Notre capitaine n’était

au courant de rien. On a décidé tous ensemble de ne pas signer ce document.

On voulait discuter”, a conclu le joueur camerounais.