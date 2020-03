Tunisie : Kaïs Saïed s’entretient avec le ministre des Affaires étrangères

Le déroulement des opérations de rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger et la mobilisation d’appuis financiers ont été au centre de la rencontre tenue vendredi, au Palais au Carthage, entre le président de la République, Kaïs Saïed, et le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray.

L’entretien a abordé la question des mesures en vigueur et des décisions prises par le département des Affaires étrangères en coordination avec les structures gouvernementales et ministérielles, visant à faciliter le retour des Tunisiens non résidents à l’étranger, indique la Présidence de la République.

Noureddine Erray a fait part au président de la République des efforts déployés et des actions diplomatiques tunisiennes en cours pour mobiliser le soutien financier et sanitaire en faveur des établissements hospitaliers dans le pays, notamment la fourniture d’équipements et de médicaments à même de faire face à la pandémie mondiale du Covid-19.