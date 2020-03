Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 25 mars 2020

Temps froid avec pluies temporairement orageuses sur la plupart des régions, ces pluies seront parfois intenses le matin sur les régions Est avec chutes de grêles par endroits.

Chutes de neige sur les hauteurs ouest.

Vent de secteur Nord fort à très fort de 60 à 80 km/h près des côtes Est et sur les hauteurs et fort de 40 à 60 km/h ailleurs avec phénomènes locaux de sable sur le sud et atteignant temporairement 100 km/h en rafales.

Mer très forte à grosse sur les côtes Est et très forte à forte sur le nord.

Températures basses et les maximales seront comprises entre 08 et 12°C sur le nord et le centre, ne dépassant pas 06°C sur les hauteurs ouest, entre 12 et 17°C sur le sud et atteignant 22°C sur l’extrême sud.