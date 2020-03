COVID 19 : 15 cas confirmés à Tunis et 92 en confinement

” Le gouvernorat de Tunis a enregistré jusqu’à présent 15 cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus sur un total de 54 personnes en Tunisie et non pas 17 cas comme précédemment annoncé par le ministère de la santé “, a souligné vendredi le directeur régional de la santé à Tunis, Tarek Ben Nasr.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a précisé que ces cas confirmés sont sous surveillance médicale et leur état de santé est normal et ne présente aucun danger ajoutant que 92 autres personnes âgées entre 4 et 77 ans et qui étaient en relation directe avec les personnes infectées sont actuellement en confinement.

Ben Nasr a signalé que le gouvernorat de Tunis est disposé à assister les patients contaminés en cas de complications sanitaires et à endiguer la pandémie au niveau du Grand Tunis.

Dans ce contexte, il a précisé que les personnes malades seront transférées aux hôpitaux publics et aux services de réanimation ainsi qu’aux cliniques privées qui ont exprimé leur disposition à accueillir et à prendre en charge les malades.

En outre, le directeur général de la santé a appelé les citoyens à respecter les mesures de confinement et les recommandations du ministère de la santé pour lutter contre la propagation de la maladie et le passage de la Tunisie au niveau 3 de la pandémie.