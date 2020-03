Tunisie : Réunion au Palais de Carthage du Conseil supérieur des armées

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, jeudi soir, au Palais de Carthage, la réunion du Conseil supérieur des armées qui a été consacrée à l’examen de la situation générale du pays, “notamment en rapport avec les mesures nécessaires pour prévenir la propagation du Covid-19.

Cité dans un communiqué de la Présidence, le ministre de la Défense, Imed Hazgui, a indiqué que la rencontre a permis au chef de l’Etat de prendre connaissance de la préparation de l’Armée nationale, avec toutes ses composantes, pour participer aux efforts de lutte contre le coronavirus.

L’institution militaire se tient à disposition pour toute demande de renfort en matière médicale et logistique, et ce, pour tenter d’endiguer l’épidémie due au coronavirus et préserver, ainsi, les vies et la sécurité des Tunisiens, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le président de la République présidera, vendredi, au Palais de Carthage, la réunion du Conseil de sécurité nationale.

Selon la Présidence de la République, la réunion examinera “les mesures complémentaires à prendre à la lumière des derniers développements dans le pays.