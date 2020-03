Serie A italienne (Juventus de Turin) : Buffon n’a pas l’intention d’arrêter en fin de saison

Le gardien international italien de la Juventus de Turin (Serie A italienne de football) Gianluigi Buffon (42 ans), a déclaré qu’il ne souhaitait pas prendre sa retraite sportive à la fin de la saison, dans une vidéo tournée chez lui en raison du confinement en vigueur en Italie, décrété en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

“Il y a deux ans, j’ai presque failli arrêter. Ensuite, le Paris SG est arrivé et je joue toujours parce que je me sens bien et parce que j’ai du respect pour les rêves de Gigi enfant. Si, à l’âge de sept ou huit ans, on m’avait dit que j’allais devenir un gardien, même en Serie C ou B, alors

j’aurais été excité et j’aurais pleuré. Je dois avoir du respect pour cet enfant”, a déclaré la légende italienne aux 175 sélections avec la “Squadra Azzura”, dans une vidéo YouTube publiée sur la chaîne du club champion de Serie A .

Gianluigi Buffon, dont la carrière a débuté en 1995, se trouve néanmoins en fin de contrat avec la “Vieille Dame”, où il est retourné l’été dernier après une année passée au Paris SG, bouclée par un titre de champion.

Avant l’arrêt de toutes les compétitions nationales et européennes à cause de la propagation du Covid-19, “Gigi” a pris part à sept matchs de Serie A et une rencontre de Ligue des champions en tant que doublure de Wojciech Szczesny.