Ben Arous-Covid19 : Des ” Volontaires au service de la patrie ” se mobilisent

Des citoyens à Ben Arous ont lancé une initiative baptisée ” Volontaires au service de la patrie ” pour diffuser la culture de prévention contre le Covid-19.

Le groupe qui réunit des activistes de la société civile, des cadres médicaux et des pharmaciens, reste ouvert à d’autres volontaires.

Il prévoit des campagnes de sensibilisation et des actions pour aider les malades et les seniors dans le besoin. Les membres du groupe s’emploient à lutter contre les rumeurs en fournissant des informations exactes et précises sur la situation dans la région, à travers les moyens de communication, l’affichage et les dépliants.

Les volontaires œuvreront, en collaboration avec les différents intervenants, à aménager et à équiper des espaces pour l’auto-isolement et le contrôle sanitaire, indique à l’agence TAP Labiba Letaief, membre du groupe.