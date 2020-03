Ligue des champions / Espérance ST-Zamalek : ” Rien n’est insurmontable pour l’Espérance ” (Othman Najjar)

L’entraîneur-adjoint de l’Espérance sportive de Tunis, Othman Najjar a indiqué que le quart de finale retour de la Ligue des champions face au Zamalek d’Egypte sera certes difficile vu les circonstances et la nouvelle donne et les pressions que cela requiert, “mais tout est surmontable pour l’équipe qui a déjà démontré par le passé sa capacité à rebondir dans les moments difficiles”.

Najjar qui s’exprimait en conférence de presse à la veille du match, a estimé que les chances de son équipe démeurent intactes notamment avec le but inscrit à l’aller qui, a-t-il dit, aura son poids lors du match retour.

S’agissant de la série de sanctions prises à l’encontre des sangs et or et de ses éventuelles conséquences sur le match de vendredi, l’entraîneur-adjoint explique que ces sanctions sont intervenues au dernier cycle de la préparation du match et qu’elles ont engendré un ” chambardement ” de la stratégie mise en place.

” La nouvelle donne a exigé d’importantes rectifications à tous les niveaux; des joueurs qui n’étaient pas en stage ont été rappelés, d’autres censés être dans le onze de départ vont se retrouver remplaçants et une bonne préparation mentale est entreprise pour se défaire complètement de la tension générée par le match aller “, a fait savoir Othman Najjar.

Selon le technicien, il faut avoir vécu le match du Caire de l’intérieur pour comprendre la réaction des joueurs.

” Il y avait trop de provocations et de propos hors du contexte provenant de différentes parties intervenantes dans le match. La réaction du staff technique espérantiste concernait surtout le carton rouge injustifié dont a écopé le milieu défensif Mohamed Ali Ben Romdhane lequel n’était en aucun cas impliqué dans l’incident survenu avec l’arbitre “, a-t-il expliqué, soulignant que tout ces événements ont laissé un profond sentiment d’injustice chez toute la famille sang et or.

Pour ce qui est de la formation rentrante, le coach assure qu’il y aura des changements étant déjà contraints de se conformer aux sanctions de la CAF et qu’il sera procédé à la rectification des erreurs commises lors du match aller.

Pour Najjar, il s’agit surtout et essentiellement de faire une bonne entame de match pour être plus à l’aise dans le jeu par la suite et bien négocier cette deuxième manche décisive pour la qualification au prochain tour.

De son côté, le latéral droit Sameh Derbali estime que la situation actuelle est à plusieurs égards semblable à celle de la finale de l’édition 2018 contre Al Ahly dEgypte et que l’impossible n’est pas espérantiste.

” Il faut faire de chaque difficulté une force pour se surpasser et donner le meilleur de soi “, a-t-il lancé, exhortant les supporters sang et or à les épauler tout au long des 90 minutes du match sans relâche.

Au match aller disputé vendredi dernier au Caire, l’Espérance s’était inclinée 1-3, rappelle-t-on.