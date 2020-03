Jendouba-coronavirus : Confinement de 2 personnes de retour d’Italie

Les services du commissariat régional de la santé à Jendouba ont recommandé à deux Tunisiens de retour d’Italie de rester confinés dans leur maison, avec les membres de leurs familles, à titre préventif, apprend l’agence TAP auprès du directeur régional de la santé, Mohamed Rouisse.

Les deux hommes, l’un âgé de 60 ans issu de Ghardimaou et l’autre, trentenaire issu de Bou Salem, étaient arrivés le 27 février 2020, à bord du même bateau italien, avec le premier tunisien déclaré contaminé par le Covid-19 (nouveau coronavirus).

L’état de santé des deux tunisiens est rassurant, signale le directeur régional, en attendant les résultats des analyses effectuées.

A titre préventif, des chambres d’isolement sanitaires ont été aménagées dans les hôpitaux régionaux à Jendouba, Tabarka et Fernana et dans les hôpitaux locaux à Ghardimaou et Bou Salem, en cas d’urgence. Les passages frontaliers de Melloula et Babouch ont été, également, équipés de moyens de prévention, de même pour le port de plaisance et l’aéroport international de Tabarka (actuellement fermé), dans le cas où un avion devait y atterrir.

D’autres régions ont recommandé à des Tunisiens arrivés le 27 février dans le même bateau italien, de ne pas quitter leur domicile pendant 14 jours à titre préventif. Il s’agit (jusqu’à mardi) de 16 personnes à Bizerte, 5 à Nabeul, 7 à Kairouan dont un enfant de deux ans, 5 d’une même famille à Mnihla (gouvernorat de l’Ariana), 6 d’une même famille à l’Ariana-ville et 1 à Kasserine.