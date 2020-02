Tunisie – Kébili : 4 centres de formation en artisanat au profit des femmes rurales

Quatre centres de formation en artisanat ont été créés au mois de février au profit de la femme rurale dans le gouvernorat de Kébili.

Ces projets, prévus par le programme régional du développement, ont été aménagés moyennant une enveloppe de 115 mille dinars, a précisé Sassia Draouil, représentante de la section de l’Union nationale de la femme tunisienne à Kébili.

Il s’agit de deux centres spécialisés en confection du Tapis et Margoum à El Faouar et Manchia (délégation de Souk Lahad) et deux autres à Bechli (délégation de Kébili Sud) et Mansoura (délégation de Kébili Nord) spécialisés en broderie, a-t-elle précisé au correspondant de TAP.

La même source a souligné que toute fille ou femme rurale inscrite au centre bénéficie d’une formation pour une durée de dix mois au cours de laquelle chaque stagiaire perçoit une allocation mensuelle de 30 dinars.

Elle a exprimé le souhait de voir ces projets généralisés à d’autres régions dont notamment les délégations de Douz et Rjim Maatoug en vue de créer des sources de revenus à ces femmes et contribuer à préserver le patrimoine artisanal du gouvernorat.