Sortie nationale du film “Un divan à Tunis” de Manel Labidi

Après sa tournée dans diverses manifestations cinématographiques à travers le monde, le film “Un divan à Tunis” de Manel Labidi est sorti, le mercredi 25 février, dans les salles Tunisiennes.

“Un divan à Tunis” est déjà sorti dans les salles françaises depuis le 12 février dernier. Ce film (1h28) du genre comédie est écrit et réalisé par Manel Labidi. Ce premier long-métrage de la réalisatrice est une coproduction franco-tunisienne de 2019 entre Kazak Productions et Arte France Cinéma.

Le casting réunit une pléiade d’acteurs comme Golshifteh Farhani, Majd Mastoura, Aicha Ben Miled, Feriel Chamari, Hichem Yacoubi. Le film est présenté comme une savoureuse comédie freudienne dans une Tunisie en pleine reconstruction sociale.

Le résume: Selma Derwish, 35 ans qui, après avoir exercé en France, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Les débuts sont épiques, entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séance tarifée avec “prestations tarifées”. Mais au lendemain de la Révolution, la demande s’avère importante dans ce pays schizophrène…

Les projections se passent dans plusieurs salles du Grand Tunis ainsi qu’à Bizerte, Sousse et Monastir. Dans la Capitale, il est projeté au “Ciné 350” à la Cité de la culture ainsi qu’à l’ABC et au Parnasse (Centre ville). Les cinéphiles peuvent aussi voir le film à Amilcar (El Manar), CinéMadart (Carthage), Al Hambra et l’Agora (la Marsa), le Majestic (Bizerte), le Métropole (Menzel Bourguiba), Le Métropole (Monastir) et aux cinémas Pathé (Tunis et Sousse).

Une avant-première avait déjà eu lieu mardi aux cinémas Pathé (Tunis et Sousse). L’espace l’Artisto à Tunis propose deux projections (les 27 et 28 février).

L’Institut français de Tunisie (IFT) annonce aussi une projection en avant-première prévu ce soir à (18h30) en présence de quelques membres de l’équipe du film (Feriel Chamari, Moncef Ajengui et Najoua Zouhair). Une seconde projection est prévue à l’IFT pour ce samedi 29 février.

Après avoir décroché le Prix du public à la Mostra de Venise 2019, ce film a été présenté dans la section parallèle, des films de la Diaspora, des Journées cinématographiques de Carthage 2019.