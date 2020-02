Le centre culturel des art et métiers de Jbel Semmama : vers de nouveaux horizons

Après un an d’accompagnement à la structuration du Centre culturel des arts et métiers de Jbel Semmama, la Fondation Rambourg a décidé de laisser au promoteur de ce projet et à l’association locale gestionnaire du projet (Association Culturelle de Jebel Semmama) l’autonomie totale en ce qui concerne l’animation du Centre, informe un communiqué de presse de la fondation Rambourg.

Inauguré le 20 octobre 2018, le Centre culturel des arts et métiers de Jbel Semmama a été conçu dans le but de promouvoir les arts et métiers de la montagne, l’artisanat local et la culture montagnarde et aussi d’offrir un nouvel espoir à la région de Kasserine.

La Fondation Rambourg a accompagné l’acteur culturel Adnen Helali et son équipe, depuis la construction du Centre jusqu’à sa phase d’exploitation. Le centre qui a pris son essor dans la région est considéré comme “une victoire continuelle contre l’obscurantisme et la marginalisation” ajoute la même source. De fait, c’est la première fois qu’un projet culturel d’une telle ampleur voit le jour dans la région de Kasserine.

Ce projet comprend deux composantes : La composante culturelle offre aux enfants, aux jeunes et aux adultes de la région l’accès à la culture à travers des clubs de théâtre, de cirque, de musique, une bibliothèque et des activités sportives. La composante métier a pour objectif de préserver l’artisanat local et les métiers de la montagne ainsi que de promouvoir les produits locaux.

Depuis sa création, le centre compte parmi ses réalisations notamment “La rencontre des maisons de jeunes de la région”, “la fête des bergers” qui a accueilli 30 artistes tunisiens et étrangers avec la venue de plus de 1 000 visiteurs, “Semmama fait son Cirque” qui a permis de former une trentaine de jeunes en partenariat avec l’Académie du cirque belge et plus récemment “Souk Semmama”, une occasion de mettre en lumière le savoir-faire artisanal et culinaire de la région.