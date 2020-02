Coronavirus – Italie : Aucun cas de contraction parmi la communauté tunisienne n’a été signalé à l’ambassade de Tunisie

Aucun cas de contraction du coronavirus parmi la communauté tunisienne en Italie n’a été signalé à l’ambassade ou aux consulats de Tunisie dans ce pays, a annoncé l’ambassadeur de Tunisie en Italie Moez Sinaoui dans une déclaration à l’agence TAP.

Selon lui, l’ambassade est en contact permanent avec les Tunisiens résidant en Italie, notamment à travers les réseaux sociaux, les associations et les autorités de santé italiennes pour faire face à toute urgence possible.

Le diplomate a indiqué que l’ambassade a appelé à renforcer le contrôle sur les voyageurs en provenance de la ville de Milan soulignant que la suspension des vols entre la Tunisie et l’Italie n’est pas envisagée pour le moment.

Il a ajouté que le consulat de Tunisie à Milan, où résident une grande partie de la communauté tunisienne en Italie, n’a reçu aucune réclamation sur le numéro 00393515911883 consacré aux réclamations des cas confirmés ou soupçonnés d’avoir contracté le virus parmi les Tunisiens.

” Une cellule de crise a été formée au niveau de l’ambassade pour suivre la propagation du virus “, a indiqué Sinaoui soulignant que l’ambassade est en contact permanent avec les cinq consulats tunisiens en Italie, notamment celles de la région nord (Consulat de Genova et celle de Milan).

Sinaoui a rappelé que 224 cas de contraction du coronavirus ont été confirmés en Italie (à Milan) jusqu’à 15h de ce lundi. Six autres personnes sont décédées.

Sinaoui a, dans ce contexte, rappelé que l’Italie a pris plusieurs mesures urgentes pour faire face à la propagation du Coronavirus dont notamment la fermeture des régions les plus touchées et des écoles et universités ainsi que la suspension des grandes manifestations dans plusieurs régions du pays.

Le ministère tunisien de la santé a souligné plus tôt dans la matinée que la situation sanitaire des Tunisiens établis en Italie était sous surveillance par l’ambassade de Tunisie qui collabore avec le ministère de la santé et fournit les conseils et les informations nécessaires à ses compatriotes sur son site web.

Dans un communiqué publié, lundi, le ministère ajoute que la mise en œuvre du plan national de prévention, de préparation et de riposte au risque d’introduction du nouveau coronavirus a été au centre de la réunion périodique de la commission permanente de suivi de la propagation du coronavirus tenue lundi.