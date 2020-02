Brume locale le matin sur le nord puis temps partiellement nuageux sur la plupart des régions. Vent de secteur Ouest sur le Nord et le centre et de secteur Est sur le Sud, faible à modéré de 15 à 30 km/h et se renforçant en fin de journée près des côtes nord.

Mer peu agitée à agitée sur le nord et houleuse, ailleurs. Les températures seront stationnaires et les maximales seront comprises généralement, entre 18 et 22 degrés et de l’ordre de 16 degrés dans les hauteurs ouest.