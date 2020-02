Accord de partenariat entre l’Association de l’éducation aux médias et le ministère de la Femme

Un accord de partenariat a été signé, vendredi, entre le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors et l’Association tunisienne de l’éducation aux médias pour la mise en place d’un programme d’aménagement de clubs d’éducation aux médias dans les établissements de la petite enfance et les clubs d’enfants relevant du ministère ainsi qu’au profit des parents.

Selon les termes de cet accord, le ministère de la Femme s’engage à impliquer l’association dans les manifestations et activités qu’il organise dans des domaines d’intérêt commun. De son côté, l’association s’engage à impliquer les cadres du ministère dans des formations aux niveaux central et régional, ainsi qu’à échanger des expériences et des expertises dans des domaines d’intérêt commun.

L’association s’engage notamment à mettre en place les clubs d’éducation aux médias dans les institutions de la petite enfance et les clubs d’enfants relevant du ministère, à animer les clubs sous la supervision du ministère, à former des cadres du ministère en techniques de communication ainsi qu’à préparer un guide en partenariat avec les spécialistes du ministère en éducation parentale sur les médias.

L’association s’engage aussi à contribuer à la production des supports audiovisuels de sensibilisation pédagogique aux risques des médias.

A cet égard, un comité composé de représentants du ministère et de l’association sera créé, chargé de suivre la mise en œuvre des activités à réaliser selon leur calendrier spécifique, de les évaluer et de proposer les modifications appropriées pour surmonter les obstacles qui pourraient empêcher leur mise en œuvre.

La ministre de la Femme, Naziha Laabidi, a indiqué à cette occasion que cet accord s’inscrit dans le cadre de la coopération et du partenariat entre les différentes parties qui soutiennent et protègent les droits de l’enfant, étant donné que le domaine de l’éducation requiert les efforts concertés de toutes les parties prenantes des structures gouvernementales, des organisations, de la société civile et des médias.