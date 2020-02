Tunisie : Ouverture du 1er forum mondial Chokri Belaid pour les Arts

C’est un hommage au militant qui a consacré sa vie à la lutte pour le triomphe des idéaux et des valeurs de la paix et de la liberté que nous rendons aujourd’hui à travers cette manifestation internationale à laquelle prennent part plusieurs artistes tunisiens et étrangers. C’est un hommage au Martyr Chokri Belaid devenu une icône universelle de la lutte contre toutes les formes de la violence.

Une révérence à l’homme, le militant, mais aussi l’intellectuel, le poète et l’artiste qui durant son combat pour la liberté a sublimé la vie au-delà de toute appartenance politique ” a déclaré Mohamed Zinelabidine, Ministre des Affaires Culturelles à l’ouverture hier du 1er Forum mondial Chokri Belaid pour les Arts à la Cité de la culture, en présence de membres de la famille du Martyr, Chedli Boualleg Gouverneur de Tunis, Noureddine Tabboubi Secrétaire général de l’UGTT, et un très grand nombre de personnalités politiques et culturelles.

” Chorki Belaid est une icône nationale du combat contre la violence et le symbole d’une pensée éclairée, loin de toutes les confrontations avec l’Autre. Militant des droits de l’homme, il a voué sa vie à défendre les opprimés et les pauvres sans contrepartie. Les grandes valeurs et les principes pour lesquelles il s’est battu devraient constituer un modèle à suivre par la grand famille démocratique et progressiste au-delà des rendez-vous festifs ” a déclaré pour sa part Noureddine Tabboubi Secrétaire général de l’UGTT.

Abdelmagid Belaid Président d’honneur 1er Forum mondial Chokri Belaid pour les Arts a pour sa part salué l’initiative du Ministère des Affaires Culturelles qui a fait de cette manifestation à l’origine locale, un rendez-vous culturel de dimension internationale. Dans son intervention chargée d’émotion Abdelmagid Belaid a déclaré que le vrai combat contre la violence a commencé aujourd’hui par la culture et les arts qui constituent les boucliers les plus efficaces contre la radicalisation.

Hanen Najem, directrice artistique du Forum Chokri Belaid et directrice de la Maison de la Culture Jebel Jeloud a fait rappeler quant à elle le contenu de cette manifestation qui se prolongera jusqu’au 15 février à Jebel Jeloud et à la Cité de la culture.

” Ce forum mondial est un rassemblement d’artistes tunisiens et étrangers dans les domaines de la littérature, de la poésie, de la danse, de la chanson et du Grafitti qui s’associeront pour faire triompher les valeurs de la paix et du vivre ensemble bravant toutes les violences quelles que soient leurs sources ” a-t-elle souligné

Au cours de cette cérémonie d’ouverture, les poètes Mabrouk Sayyari, Saloua Rachdi Guesmi, Moncef Ouhaibi et Fatma Ben Fdhila ont récité des extraits de leurs œuvres en hommage à la mémoire de Chokri Belaid.

Au cours de la deuxième partie de cette cérémonie, ce fut à la troupe “Sinouj” de chanter à sa manière l’amour de la vie avec une musique profonde, sincère, sortie tout droit du cœur.

Parallèlement à la cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la culture, une exposition des œuvres des jeunes participants à l’atelier d’art plastique organisé à l’occasion a été présentée dans le hall inferieur et supérieur de la Cité de la culture où des jeunes ont présenté par ailleurs une performance chorégraphique inspirée du thème de ce salon.

Il est à rappeler que le Forum mondial Chokri Belaid pour les Arts se poursuivra avec au programme des rencontres poétiques, musicales, outre le graffiti à travers une opération gigantesque touchant plus de 500 façades de maisons à Jebel Jeloud.