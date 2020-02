Le président de la FIFA propose une CAN tous les quatre ans

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a proposé samedi à Salé (Maroc) que la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football soit disputée une fois tous les quatre ans au lieu de deux actuellement, dans le but de “la rendre plus commercialement viable et attrayante à l’échelle mondiale”.

“La Coupe d’Afrique génère aujourd’hui 20 fois moins que le Championnat d’Europe des nations et en matière d’infrastructures, je n’ai jamais vu lors de mes voyages des stades modernes. Il ne faut pas attendre une CANn pour construire un stade, il faut le faire et on va aider l’Afrique sur ce point”, a soutenu l’homme fort de la FIFA, lors d’un séminaire sur le développement des infrastructures footballistiques dans le continent africain.

Selon lui, il existe trois axes d’intervention, à savoir l’arbitrage, les infrastructures et les compétitions. “La FIFA versera 1 milliard d’euros pour que chaque pays africain puisse se doter d’un stade de classe internationale. En ce qui concerne la bonne gouvernance, il y a du travail à faire. Nous l’avons effectué à la FIFA et nous essayons de faire la même chose à la CAF. On vient tout juste de commencer”, a indiqué Infantino.

“Les passionnés de football en Afrique attendent beaucoup de choses. Il faut savoir qu’on gère leur sentiment et on ne peut pas les décevoir”, ajoute-t-il.

La CAN-2021, qui devait se jouer initialement en été (juin/juillet), aura lieu finalement du 9 janvier au 6 février. La décision a été prise à l’issue d’un accord conclu entre la CAF et les autorités camerounaises dernièrement à Yaoundé, en raison, officiellement, “de la saison des pluies dans cette région du continent”.

En présence du patron de la CAF Ahmad Ahmad, plus de 200 représentants des associations africaines participent au séminaire sur le développement des infrastructures footballistiques sur le continent africain.