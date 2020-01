Coronavirus : Mesures préventives dans les aéroports de Tozeur et d’Enfidha

Des mesures préventives seront déployées à partir de samedi 1 février à l’aéroport Tozeur-Nefta et lundi 3 février dans les postes frontaliers de Hazoua et Faj Bouzayene (gouvernorat de Tozeur) et ce dans le cadre du plan national de sécurité et de prévention du coronavirus, a indiqué à l’agence TAP, le gouverneur de Tozeur, Mohamed Aymen Bjaoui.

Le gouverneur a ajouté qu’une caméra thermique sera installée dès le 1 février à l’aéroport de Tozeur en plus de la distribution de matériels d’hygiène pour les agents de l’aéroport tels que des gants et des masques.

Les unités touristiques sont, aussi, appelées à la vigilance, a souligné la même source, rappelant qu’un numéro vert est mis à leur disposition pour informer sur des cas suspects.

Dans le même contexte, à l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet, une caméra thermique a été installée pour mesurer les températures corporelles des voyageurs en provenance de l’étranger.

“Tous les cadres qui exercent à l’aéroport ont été formés aux méthodes de traitement des cas suspects”, a fait savoir à l’agence TAP, Jalel Chouchen, chargé de l’information de la société TAV Tunisie qui exploite l’aéroport.

Des dépliants de sensibilisation ont été également remis aux voyageurs, en plus de la distribution de gants et de masques aux agents de l’aéroport et ceux de la douane qui sont souvent en contact direct avec les passagers, a-t-il ajouté.

“Bien qu’il n’y a pas de vols directs entre l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet et les aéroports chinois, tous les voyageurs qui arrivent à l’aéroport sont soumis à ces mesures de contrôle et ce dans le cadre de la précaution du virus à l’échelle nationale et régionale”, a rappelé la même source.