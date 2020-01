Palestine : L’ARP condamne fermement le deal du Siècle dévoilé mardi par le président américain Trump

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a, fermement, condamné l’annonce du “Deal du siècle”, un plan de paix annoncé mardi par le président américain Donald Trump.

Le parlement a qualifié l’accord de “discriminatoire” qui renie les constantes internationales.

Il a, en outre, fait part de son refus catégorique de la “violation odieuse” du droit des Palestiniens et “d’une partie sacrée de la nation arabo-musulmane”, réaffirmant son entière solidarité avec le peuple palestinien dans son combat pour l’établissement d’un état indépendant.

Le Président américain, Donald Trump, a dévoilé, mardi, le contenu du “Deal du siècle”, un plan de paix pour le Proche-Orient qui impose la souveraineté de l’occupation israélienne sur la totalité d’Al Qods et engageant les Palestiniens à reconnaitre l’Etat hébreux.

Dans une déclaration publiée mercredi, l’ARP se félicite des réactions populaires contre le plan Trump et qui appellent tous les Palestiniens et resserrer les rangs pour rejeter ce “deal”.

L’Assemblée appelle les parlements arabes, musulmans, régionaux et internationaux ainsi que ceux des pays qui soutiennent la cause palestiniens à dénoncer ce comportement hostile aux justes causes humaines.

L’ARP appelle la Ligue arabe et l’organisation de la Conférence islamique à prendre une décision conjointe et à entreprendre des actions concrètes pour empêcher l’application de ce plan.

En conclusion, l’ARP appelle les ministère des Affaires étrangères et toutes les forces vives en Tunisie et dans le monde à se mobiliser pour combattre ce plan visant à légitimer l’occupation, l’injustice et la violation des territoires et des droits palestiniens.