Coronavirus : Pas de contact avec des étudiants tunisiens en Chine

Le directeur général des affaires consulaires, Mohamed Ali Nafti, a indiqué lundi qu’il y a pas de contact avec les étudiants tunisiens en Chine, estimés entre 14 et 15 étudiants, en raison de l’interruption de tous les moyens de transport public pour sortir de la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei (11 millions d’habitants), située en Chine centrale, totalement isolée par crainte de la propagation de l’épidémie du coronavirus.

“La diplomatie tunisienne n’épargnera aucun effort pour évacuer les Tunisiens bloqués dès que l’occasion se présente”, a affirmé le responsable consulaire en marge de son audition par la commission des Tunisiens à l’étranger à l’ARP, consacrée à l’examen des mesures prises par le ministère des Affaires étrangères pour protéger la communauté tunisienne résidant en Libye.

Il a souligné que les autorités chinoises sont sur le point de prendre le contrôle de la situation et de prévoir toutes les mesures de protection saines pour empêcher la propagation de ce virus mortel.

Aucun cas de contamination par le coronavirus n’a été enregistré en Tunisie, jusqu’à dimanche 26 janvier 2020 depuis son apparition pour la première fois en chine, le 31 décembre 2019.

Le ministère de la santé a souligné dans un communiqué que pour éviter l’émergence et la propagation de ce virus en Tunisie, les efforts sont déployés pour assurer le suivi de la situation épidémiologique liée au coronavirus à travers l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et ses sections régionales, le centre stratégique des opérations sanitaires et un laboratoire national.

Selon le même communiqué, le ministère de la santé a pris de nombreuses mesures en coopération avec les services de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) et les compagnies aériennes nationales et internationales afin d’informer immédiatement les équipes médicales des personnes suspectés d’avoir contracté le coronavirus, outre la mise en place de cellules de suivi avec les représentants de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et la distribution de bulletins d’information à tous les passagers permettant d’identifier les pays qu’ils avaient visité auparavant.