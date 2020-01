Fellini100 : Une exposition en hommage à un réalisateur qui libère les esprits

Crédit photo : Comune di Rimini, Francesca Fabbri Fellini

L’Institut Culturel Italien, IIC Tunisi, a organisé une manifestation dans ses locaux, dans la soirée du lundi 20 janvier 2020, pour rendre hommage au grand réalisateur et scénariste italien, Federico Fellini.

La semaine qui a précédé ce rendez-vous culturel, l’IIC Tunisi avec la collaboration de la Cité de la Culture de Tunis a programmé des projections de films de cet artiste qui a su imposer son style.

Les intervenants comme M. Hichem Ben Ammar se sont focalisés sur le messages des films de Fellini qui transforment la vision des spectateurs.

Ce réalisateur nous rappelle qu’on est libre de penser, libre de se défaire des liens imposés par la société. Certains de ses films ont même été censurés dans son propre pays et ont été interdit de franchir les frontières.

Fellini peut jouer un rôle important pour les générations à venir que cela soit chez les réalisateurs ou chez son spectateurs.

En Tunisie, Farid Boughdir, le réalisateur tunisien, a même été appelé le Fellini tunisien et ce à travers ses films qui touchent de près à la liberté.

Selon H. Ben Ammar, la production d’aujourd’hui n’est pas prête au nouveau, il explique ces mots en détaillant le rôle du cinéma chez le spectateur qui est pris en charge du début à la fin contrairement aux films de Fellini où les réalisateurs n’imposaient rien.

Il faut réinventer les histoires pour faire du spectateur un poète en améliorant une partie du spectateur. Il y a un autre monde qui existe au-delà de nos préjugés et au-delà du vécu.

Sauvegarder une partie de nous qui est effacé par une industrialisation du cinéma est important pour ce réalisateur italien.

Il a toujours dénoncé la propagation de la bêtise en déclarant : “Plus on est bête et plus on crie plus on est important”. C’est le malaise d’un monde qui banalise le savoir.

L’héritage de Fellini est important pour penser. Il nous donne en main un monde avec des règles librement interprétée qui échappe à notre vécu et notre réalité.

Il faut préserver cet héritage.