L’ Irakienne Awatif Naeem lauréate du prix de la création littéraire “Abou Al Kacem Chebbi 2019”

L’Irakienne Awatif Naeem a remporté le prix de la création littéraire “Abou Al Kacem Chebbi 2019, “session du texte théâtral en langue arabe”.

La remise du prix Abou Al Kacem Chebbi qui est à sa 35ème édition a eu lieu, vendredi, à Tunis, au cours d’une cérémonie officielle présidée par Mohamed Zinelabidine, ministre Affaires Culturelles. Elle a été marquée par la présence notamment de Mohamed Habib Ben Saad, directeur général de la Banque de Tunisie (BT) et Ezzedine Madani, président du prix Abou Al Kacem Chebbi en plus d’une pléiade de poètes, écrivains et penseurs tunisiens et arabes.

Awatif Naeem, écrivaine, metteuse en scène et académicienne, est la première Irakienne à avoir remporté le prix Abou Al Kacem Chebbi qui est une distinction annuelle consacrée aux créateurs arabes. Elle succède ainsi au poète égyptien Rifaat Sallam, lauréat de l’édition 2018, “session de la traduction de la poésie”.

Près de 40 candidatures sont parvenues au comité de sélection de cette édition. Elles sont issues de divers pays arabes, à savoir l’Algérie, l’Arabie Saoudite, l’Egypte, l’Irak, la Jordanie, le Maroc, le Sultanat d’Oman, la Syrie et la Tunisie. Le Jury, présidé par l’écrivain tunisien Ezzedine Madani, est composé de cinq membres, à savoir Mabrouk Menai, Ahmed Ismail, Nour el Houda Badis, Abderrahmane Ben Zidane et Hafedh Khlifa.

Une mention spéciale a été attribuée à six oeuvres oeuvres d’écrivains de divers pays arabes dont deux de Tunisie, “Arrawha” d’Abdelhalim Messaoudi et “Man katala Hamza” du duo Boukthir Douma (Tunisie) et Mofleh Al Edwan (Jordanie).

Trois mentions spéciales sont revenues à des auteurs égyptiens, à savoir “Al Awda ala Charnaka” de Nouha Sobhi, “Batal al ghouroub” d’Ahmed Serraj et “Houja Ourabi” d’Abdelghani Daoud (Egypte). L’Arabie Saoudite a eu une mention spéciale attribuée à “Azef Al Yamam” de Yasser Madkhali.

Le ministre des Affaires Culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a appelé à “revoir la conception du prix au niveau de la forme et du contenu, vu son importance régionale et internationale”.

Initié en 1984 par la BT, le prix Abou Al Kacem Chebbi est une récompense littéraire dédiée, chaque édition, à l’une des branches de la création littéraire et artistique (roman, théâtre, poésie et autres). Il est doté d’un montant de 25 mille dinars attribués par la BT, mécène de cette distinction littéraire, qui œuvre à encourager davantage les acteurs culturels dans le domaine de la pensée et de la création.

Au lendemain de la révolution, le prix a été suspendu de 2011 à 2015 avant d’être relancé en 2016 dans le cadre d’un partenariat entre la BT et le ministère des Affaires Culturelles.