Transfert : Anice Badri à Al Ittihad Jeddah pour deux ans et demi

Le club saoudien Al Ittihad Jeddah a engagé l’international tunisien de l’Espérance Sportive de Tunis, Anice Badri, pour deux ans et demi.

La signature du contrat a eu lieu à Dubai juste après la traditionnelle visite médicale, a précisé le club sur son site internet officiel.

Le comité directeur de l’Espérance, rappelle-t-on, a donné mercredi son accord pour le transfert de son milieu de terrain offensif pour le club saoudien basé à Jeddah.

Le joueur s’était rendu lundi en Arabie Saoudite sans l’autorisation de son club qui a annoncé le même jour, qu’il prendra les sanctions règlementaires à son encontre.

“Après les excuses formulées par Anice Badri au président du club et en considération des contributions du joueur aux réussites du club ces dernières années, et malgré le montant du transfert qui ne répond pas aux ambitions de l’Espérance ST, le comité directeur, présidé par M. Hamdi Meddeb, a donné son accord pour que Badri rejoigne Al Ittihad Jeddah” a indiqué le club sang et or mercredi soir dans un communiqué.