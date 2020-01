Bizerte : Diverses activités à l’occasion de la Fête de la Révolution

Dans le cadre de la célébration du neuvième anniversaire de la Révolution, le gouvernorat de Bizerte a organisé, mardi, à l’instar des autres gouvernorats, une cérémonie officielle en présence des structures sécuritaires et militaires, de la protection civile en plus des représentants de la société civile et un nombre de militants et d’anciens combattants.

A cette occasion, la famille du martyr le commandant Faouzi Houimli a été honorée, dans le cadre d’un hommage rendu au commandant mortellement poignardé par un terroriste, le 23 septembre 2019, à proximité de la cour d’appel de Bizerte où il assure son service.

Une série d’activités sportives et culturelles ainsi que diverses animations sont au programme de cette journée, à l’instar d’un tournoi de football entre les maisons de jeunes de la région ainsi qu’un tournoi de pétanque à la maison de jeunes de Sidi Salem.

La maison de la culture Cheikh Idriss a donné le coup d’envoi de sa 17ème foire du livre qui se poursuivra jusqu’au 14 février 2020.

Devant le siège de la municipalité de Bizerte, des jeunes ont présenté des spectacles et ont élaboré une gigantesque affiche contenant des slogans autour des thèmes de la Révolution.