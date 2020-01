Espérance de Tunis : Fousseny Coulibaly prolonge jusqu’en 2023

L’Espérance de Tunis a prolongé le contrat de son milieu de terrain ivoirien Fousseny Coulibaly pour trois saisons, annonce le club sang et or, mercredi, sur sa page officielle facebook.

Coulibaly dont le contrat expire fin juin 2020, défendra ainsi les couleurs du club de Bab Souika jusqu’au 30 juin 2023.

Le joueur ivoirien (27 ans) s’était engagé avec l’Espérance de Tunis en 2014 en provenance de l’US Monastir, puis a été transféré pour une saison au Stade Tunisien sous forme de prêt, avant de retrouver le club sang et or en juin 2015.

Joueur cadre du club tunisois, Coulibaly a été trois fois de suite sacré avec son équipe champion de Tunisie (2017, 2018 et 2019) et champion d’Afrique en 2018 et 2019 sans oublier le titre de vainqueur de la coupe arabe des clubs champions en 2017 et une participation au Mondial des clubs en 2018 et 2019.