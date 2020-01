Tunisie : Cours de formation pour les arbitres tunisiens en Egypte sous la supervision d’instructeurs internationaux

Un total de 41 arbitres et arbitres assistants tunisiens se sont rendus mardi en Egypte pour participer à un stage de formation théorique et physique organisé par la Fédération tunisienne de football (ftfb) du 7 au 13 janvier 2020 à Ismaïlia sous la supervision des instructeurs internationaux et africains Massimo Busacca, Eddy Maillet, Atnas Nkipoto et Issam Abdel-Fattah.

Les quatre arbitres Sadok Salmi, Mahrez Maliki, Mohamed Bakir et Ayman Ismail seront absents du stage pour leur engagement en coupe de la CAF où ils dirigeront le match Hassania Agadir-San Pedro, le 12 janvier 2020 à Agadir.

L’arbitre Youssef Srairi sera également absent pour des raisons de santé ainsi que l’arbitre Naim Hosni pour des raisons professionnelles.

Liste des arbitres et arbitres assistants retenus pour le stage de formation:

Haytham Ghirat, Mouhamed Yosri Bou Ali, Slim Belkheouas, Ayman Nasri, Oussama ben Ishaak, Ousama Razgallah, Amir Loucif, Nasrallah Jaouadi, Majdi Belhaj Ali, Nidhal ben Letaief, Amir Ayadi, Karim Khemiri, Wassim ben Ismail, Walid Jeridi, Mohamed Chaabane, Mourad Jerbi, Haitham Kosaai, Amer Chouchene, Mokhtar Dabbous, Karim Mahjoub, Badis bin Saleh, Khaled Gouider, Walid Banani, Khalil Hassani, Yamen Maloulchi, Amine Barakallah, Faouzi Jeridi, Ramzi Herch, Slim Jebeniani, Marouene Saad, Abdelaali Hassan, Ahmed Dhewiwi, Omar Riahi, Zied Dhiwiwi, Skandar Jaballah, Jamal Dorai, Wael Hannachi, Wasim Amara, Youssef Jami, Walid Harrak et Tarek Jelassi.

La délégation est accompagnée par Awaz Trabelsi, directeur de la direction nationale d’arbitrage, Hicham Guirat, président de la commission de désignation, et Jamal Barakat, chef du département de la formation et de recyclage.