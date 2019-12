Le ministère de l’Education dément tout lien avec un document diffusé dans les réseaux sociaux sur “l’éducation sexuelle”

Le ministère de l’Education a démenti, dans une déclaration publiée jeudi, toute relation avec un document diffusé sur les réseaux sociaux sur “l’inclusion de l’éducation sexuelle dans les programmes officiels”.

“Un document fabriqué avait circulé sur les sites des réseaux sociaux, suggérant que le ministère de l’Education s’était inspiré de certaines expériences étrangères qui parlaient d’homosexualité dans l’approche d’intégration de l’éducation à la santé sexuelle dans les programmes éducatifs en Tunisie”, a déclaré à l’agence TAP le porte-parole du ministère de l’Education, Mohamed Haj Tayeb.

Il a souligné que ces expériences n’avaient pas été soulevées au sein des comités chargés de la préparation d’une référence dans le domaine de l’éducation à la santé sexuelle “car elles ne sont pas conformes à la spécificité de la société tunisienne”, notant que les comités concernés se fondent dans leur travail sur “des critères scientifiques et pédagogiques ancrés dans le système tunisien des valeurs sociétales fondées sur notre identité arabo-islamique. ”

Le ministère de l’Education a indiqué dans sa déclaration que cette référence, élaborée par des experts tunisiens spécialisés dans les domaines de la pédagogie, médicale, psychologique et sociale, sera présentée aux différents acteurs éducatifs et composantes de la société civile afin d’en débattre et de la développer.

La commission de la jeunesse, des affaires culturelles et de l’éducation a évoqué lors de sa réunion à l’Assemblée des représentants du peuple jeudi, la question de l’éducation à la santé sexuelle, et a décidé de continuer à examiner et à approfondir cette question lors de sa prochaine session prévue pour jeudi prochain.

La directrice de l’Observatoire national de l’éducation du ministère de l’Education, Leila Ben Sassi, a révélé lundi dernier que des éducateurs bénévoles seront formés au cours de l’été 2020 pour enseigner la santé sexuelle selon les normes scientifiques dans 13 gouvernorats, dans le cadre de la préparation à l’enseigner au cours de la prochaine année scolaire 2020-2021.

Elle a précisé que le programme vise à assurer une formation et une éducation complètes aux enfants et aux adolescents dans les établissements d’enseignement concernant l’éducation sexuelle, ses éléments et ses avantages, ainsi qu’à assurer leur santé et leur intégrité psychologique, comment respecter le corps, le développement humain, le comportement sexuel et la prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les adolescents, et prévenir la violence.

Le travail d’intégration de l’éducation à la santé sexuelle dans les programmes éducatifs en Tunisie intervient “à la lumière des phénomènes croissants d’abus et de harcèlement physique et afin de protéger la jeune génération contre ces risques et leur offrir les outils d’auto-défense face aux comportements anormaux véhiculés par les moyens de communication modernes et l’Internet”, selon la déclaration du ministère de l’Education.