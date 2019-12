La Manouba : QNB se rend dans une école primaire pour initier les élèves à la finance

QNB Tunisie s’est rendu à l’école Abou El Kacem El Chebbi du gouvernorat de La Manouba pour une nouvelle aventure destinée aux petits écoliers afin de les initier au monde des finances.

Durant cette action la banque a mobilisé des responsables d’agences. Ces derniers ont présenté, en avant-première, le mode de fonctionnement du système bancaire, et ce à travers une intervention intitulée “Finance et économie avec une méthode simplifiée”. Les élèves ont pris part à un débat axé sur plusieurs thèmes, à l’exemple du mode de paiement et des privilèges exclusifs que la QNB offre à ses clients.

Ces actions s’inscrivent dans l’optique des orientations stratégiques de Groupe QNB afin d’affirmer sa volonté de renforcer la responsabilité sociale de toutes ses filiales internationales. La banque vise à sensibiliser la jeune génération aux rouages de la finance.

C’était, d’ailleurs, l’objectif des deux précédentes visites découvertes. La toute première a été lancée en novembre 2016 au profit d’un groupe d’élèves de l’école primaire de la rue de Bizerte à Ben Arous. C’était l’occasion pour les petits de découvrir les différentes opérations bancaires au niveau des agences de la région, ainsi qu’au siège de la banque.

La seconde visite découverte, pour sa part, a été organisée au profit des élèves de l’école primaire Dr. Graule de Sousse qui ont pu découvrir les coulisses des agences QNB Tunisie de la région, dont l’agence Sousse Menchia ou encore l’agence QNB First Sousse les oliviers.

