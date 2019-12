Ligue 1 (12e journée/Match en retard) : ES Métlaoui – Espérance de Tunis (1-2)

L’Espérance sportive de Tunis a arraché une précieuse victoire en déplacement mardi face à l’Etoile sportive de Métlaoui (2-1) , acquise dans les arrêts de jeu dans un match en retard pour le compte de la 12e journée de la Ligue 1 de football professionnel disputé au stade de Medhila.

L’ES Métlaoui avait pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Haythem Mehamedi à la 32′. Les visiteurs sont parvenus à égaliser en début de la seconde période sur penalty que s’est chargé de transformer Anice Badri à la 69e.

Mohamed Ali Yaacoubi a ensuite scellé le sort du match dans les arrêts de jeu (90+12).

A la faveur de cette victoire, la 6e depuis le début de saison, l’Espérance de Tunis, qui lui manque encore cinq matches en retard, gagne deux places au classement en se hissant au 5e rang avec 19 points.

De son côté, l’ES Métlaoui qui ne parvient pas à rééditer la belle prestation livrée devant l’Etoile sportive du Sahel, demeure 12e avec seulement 9 points ex aequo avec le Club sportif de Hammam-Lif.

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 25 11 7 4 0 17 5 +12

2. Club Africain 22 11 9 1 1 17 1 +16

3. CS Sfaxien 21 11 7 0 4 14 11 +3

-. Stade Tunisien 21 12 6 3 3 14 10 +4

5. Espérance ST 19 7 6 1 0 14 3 +11

6. US Ben Guerdane 18 12 5 3 4 14 15 -1

7. ES Sahel 17 10 5 2 3 13 8 +5

8. CS Chebba 14 11 4 2 5 13 15 +2

9. JS Kairouan 12 12 4 0 8 11 18 -7

10. AS Soliman 11 11 3 2 6 13 15 -2

-. CA Bizertin 11 12 3 2 7 11 22 -11

12. ES Metlaoui 9 12 2 3 7 6 13 -7

-. CS Hammam-Lif 9 12 2 3 7 10 20 -10

14. US Tataouine 5 12 1 2 9 4 15 -11