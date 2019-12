La FT tennis de table en quête de soutien pour acceuillir des compétitions internationales

Le président de la fédération tunisienne de tennis de table, Lotfi Guerfal, a indiqué que sa fédération aspire à accueillir des tournois internationaux, pour promouvoir ce sport et faire connaitre la Tunisie, se plaignant pour ce faire de la faiblesse des moyens de la FTTT qui se rabat sur l’action de bénévolat en raison de la modestie de son budget.

Dans une déclaration à l’agence Tunis Afrique de Presse (TAP), Guerfal a passé en revue les difficultés auxquelles la FTTT fait face pour accueillir des événements sportifs, en particulier la difficulté de se procurer des salles de sport pour accueillir des compétitions, ainsi que le coût élevé de la location de salles de sport, telles que la coupole d’El Menzah ou la salle de Rades, “dont l’exploitation était à un prix symbolique”. Il a déploré également les prix élevés de l’hébergement dans les hôtels ainsi que les frais de transport.

“La fédération a l’intention d’organiser plusieurs manifestations au cours de l’année 2020, en particulier la Coupe d’Afrique des nations (24, 25 et 26 février 2020) et le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 les 27, 28 et 29 février 2020, alors que la fédération se prépare à organiser le Championnat du monde juniors en 2021”, a annoncé le dirigeant de la FTTT.

Lotfi Guerfal a salué d’autre part l’initiative de l’agence TAP visant à rassembler les acteurs sportifs, notamment les fédérations, les structures sportives et les structures touristiques, en particulier l’Office national du tourisme et la fédération tunisienne de l’hôtellerie, afin de discuter des moyens d’améliorer les performances du tourisme sportif lors de la journée des médias sportifs (“opportunités et défis du tourisme sportif”).

Il a souligné l’importance des recommandations avancées à cette occasion, appréciant à cet égard la volonté de la fédération tunisienne de l’hôtellerie de coopérer avec les fédérations sportives afin de les aider à organiser des manifestations sportives en Tunisie.

Le président de la fédération tunisienne de l’hôtellerie Khaled Fakhfakh a exprimé, rappelle-t-on, la volonté de la fédération de conclure des accords de coopération avec les fédérations sportives afin d’encourager l’accueil de championnats continentaux et internationaux ainsi que des conférences en Tunisie pour attirer plus de touristes sportifs.