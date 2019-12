Palmarès de la Foire Nationale du Livre Tunisien 2019

La 2ème édition de la Foire Nationale du Livre Tunisien ouverte, jeudi soir, au Théâtre des régions à la Cité de la Culture, a été marquée par la remise des prix aux lauréats de cette édition organisée du 19 au 29 décembre.

Depuis son lancement en 2018, la Foire propose l’attribution de quatre récompenses, à savoir le Prix du Livre créatif, le Prix du livre de la pensée, le Prix du Livre pour Enfant et le Prix du Livre Traduit.

Outre les récompenses habituelles, deux nouvelles distinctions ont fait leur entrée cette année. Il s’agit du Prix de la créativité de Jeunesse, dédié aux écrivains de moins de 35 ans et du Prix de la Créativité féminine, attribué à des livres abordant les thèmes des Droits et des Libertés.

Les prix sont décernés à des écrivains de langue arabe et/ou française ainsi qu’à des écrivains-traducteurs.

Voici la liste complète du Palmarès:

– Prix du livre créatif: ex-aequo à Hassanine Ben Ammou (Am el fzoû 1864) et Anouar Attia (La passion toi)

– Prix du livre de la pensée: ex-aequo à Mustapha Nasraoui (Les valeurs, la cohésion sociale et l’équilibre de l’Individu) et Mohamed Karrou (L’autre révolution)

– Prix du livre pour enfant: ex-aequo à Abbès Soulaïmane (Kam kountou ghabiyan) et Slah Ben Ayed (Dehliz el qaed)

– Prix du livre traduit: ex-aequo à Boutheïna Ayadi (Pas de Deuil pour ma Mère) et Abdelaziz Chebil (Le temps, le réalisme et la description)

– Prix de la Créativité féminine: Rafika Bhouri (Dans les eaux salées)

– Prix de la créativité de Jeunesse: Kaouther Yaïch (La convention des Nations-Unies sur la lutte contre la corruption dans la législation tunisienne)