Corruption – sanctions : l’ancien président de la fédération panaméenne banni à vie par la Fifa

L’ancien président de la fédération panaméenne de football Ariel Alvarado, reconnu coupable de corruption, a été banni à vie par la fédération internationale (Fifa) avec “effet immédiat”, rapporte jeudi France Football.

La décision a été prise par la chambre de jugement de la commission d’éthique indépendante de la Fifa, qui a également infligé à l’ancien membre de la commission permanente de l’instance mondiale une amende de amende de 500.000 francs suisses (458.880 euros), ajoute la même source.

Alvarado a fait l’objet d’une enquête concernant des matches arrangés par l’Association panaméenne de football ainsi que l’attribution de contrats pour les droits médiatiques et marketing de la Confédération d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf) entre 2009 et 2011.

En novembre dernier, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a appelé à ne “plus jamais” voir revenir les scandales liés à la corruption qui ont secoué le football mondial ces dernières années et ont conduit à l’emprisonnement de plusieurs dirigeants.

“Nous ne voulons jamais revivre ce que nous avons vécu à la Fifa, à la Concacaf (Confédération d’Amérique du nord et centrale, ndlr) et au Costa Rica”, a déclaré Infantino lors d’une conférence de presse au Costa Rica, dans le cadre d’une tournée en Amérique centrale et dans les Caraïbes.