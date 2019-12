Coupe du Monde des clubs 2019 : “Les individualités d’Al Hilal ont fait la différence” (Moine Chaabani)

L’entraîneur de l’Espérance ST, Mouine Chaabani, a affirmé que la différence de moyens et les individualités ont fait pencher la balance en faveur d’Al Hilal en s’imposant avec 1 but à 0 en quart de finale de la Coupe du monde des clubs, qui a réuni ce soir les deux équipes au stade Jassim ben Hamad du club Al Sadd.

Chaabani a déclaré lors de la conférence de presse qui s’est tenue après la fin de la confrontation, que l’Espérance st n’a pas démérité face au Hilal, mais “quelques détails” ont fait la différence en faveur au club saoudien qu’il a tenu à féliciter pour sa qualification en demi-finale.

“Nous savions qu’Al Hilal avait une excellente équipe, et était capable de prendre le risque dans les derniers mètres, nous avons essayé de le contrer et nous avons eu des occasions de marquer que nous aurions du les concrétiser. Après avoir concédé le but, nous avons apporté des changements à la ligne d’attaque, mais nous n’avons pas réussi à égaliser”, a expliqué le coach “sang et or”.

Moein Chaabani a estimé que le match était en grande partie tactique, “en témoigne la victoire étriquée de l’adversaire”, avec peu d’opportunités pour les deux équipes, soulignant que les joueurs d’Al Hilal “possèdent des grandes qualités techniques, y compris les joueurs de réserve dont l’un (Gomiz) a arraché le but de la victoire”.

“Bien que je ne souhaite pas faire de comparaison, Al Hilal nous surpasse en termes de talents individuels, alors que nous comptons sur le collectif”, a-t-il ajouté.

Quant à la supériorité des clubs asiatiques sur les clubs africains dans la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, l’entraîneur des “sang et or” a affirmé que les équipes asiatiques “ont plus de moyens et comptent dans leurs rangs des joueurs de qualité”, en particulier dans le compartiment offensif, attesté par les statistiques puisque les clubs asiatiques et africains se sont rencontrés 11 fois, la victoire ayant été remportée par les clubs asiatiques à 9 reprises.

L’entraîneur tunisien a fait remarquer que “tout le monde sait que les équipes asiatiques recrutent les meilleurs professionnels en grande quantité, et de mon point de vue, sans la présence de professionnels étrangers, l’opposition aurait été équilibrée”.

Chaabani a indiqué que le gardien saoudien Abdullah Al-Mayouf a contribué aussi à la victoire de son équipe avec nombre de parades, “surtout quand il avait repoussé le ballon hors de la ligne de but”, affirmant qu’il n’avait pas tardé à effectuer les remplacements. “J’ai lancé Yassine Khenissi qui a bien soutenu la ligne d’attaque et a réussi à mettre l’équipe Hilal sous pression”, a-t-il estimé.

Pour sa part, le milieu de terrain de l’Espérance Anis Badri s’est excusé auprès des supporters d’Espérance après la défaite de son équipe, les remerciant pour leur soutien tout au long du match.

“Je m’excuse auprès d’eux pour n’avoir pas pu les faire rejouir en se qualifiant pour les demi-finales, mais nous n’avons pas démérité, nous avons fait de gros efforts, et nous avons créé plusieurs occasion de but, mais nous n’avons pas réussi à les convertir”, a ajouté Badri.

Il estimé que malgré la défaite, son équipe a “livré un grand match, bien difficile contre une grande équipe”, et que l’Espérance saura “rebondir et redresser la barre lors des prochaines autres échéances”.