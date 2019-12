JTC 2019 : ” The message “, une pièce du Kenya célébrant la joie de vivre

Mise en scène par Hisham Mohamed Ali et interprétée par Jack Cheg, Martina Ayoro, Christofer Mwangi, Fransic Ouma, Kelvin Karumi et Catherine Enane, ” The message ” venant directement du Kenya et présentée dans la sélection parallèle des Journées théâtrales de Carthage (JTC2019) est une pièce qui redonne au public le sourire. Une pièce qui célèbre la joie de vivre à travers notamment des moments de chant et danse entrainants. L’idée de la pièce gravite autour de l’envie, du besoin, de la cruciale nécessité pour un artiste d’apporter au monde des solutions lorsque la situation l’exige.

En effet les artistes utilisent l’espace scénique pour célébrer la paix, l’union et le dialogue entre les hommes, l’amour…mais cette vision pour le moins naïve des arts va à l’encontre de celle d’un metteur en scène pour qui l’art et le théâtre doivent avant tout servir un message politique. Ils doivent uniquement témoigner de la détresse que vivent certains êtres sur terre et non brosser un tableau haut en couleurs d’une époque en perdition. Mais les comédiens campent sur leur position: l‘art peut être ” le beau pour le beau “, il peut divertir et amuser tout en véhiculant des messages politiques. Sinon ce n’est plus de l’art. Le metteur en scène finit par adopter le point de vue de sa troupe et remet un prix à chacun d’eux.