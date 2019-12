Ligue 1 (11e journée) : Le CS Sfaxien se fait surprendr par le Stade Tunisien (1-2)

Le CS Sfaxien a raté une belle occasion de s’installer en tête du classement de la Ligue 1 du championnat de Tunisie de football, après s’être fait surprendre au M’hiri par le Stade Tunisien (1-2), dimanche soir, dans l’affiche de la 11e journée du championnat.

Les Stadistes ont pris l’avantage à la 25′ sur un but contre son camp de Houssem Dagdoug qui a détourné un centre venant de la gauche avant que les sfaxiens ne réussiSsent à égaliser à la 41′ par le nigérian Kingsley Eduwo.

Encouragés par cettte égalisation, les noirs et blancs se montraient plus offensifs en deuxième période? contrairement aux visiteurs qui se sont contentés de défendre. Mais à 61′, le congolais Guy Mbenza a profité d’une grosse erreur du gardien Aymen Dahmane pour doubler la marque et offrir la victoire à ses camarades, après trois défaites de suite.

Le CS Sfaxien, qui lui manque un match, conserve sa deuxième place (21 points) mais à trois longueurs d’avance sur son adversaire du jour qui se hisse au pied du podium (18 points). Une quatrième place que l’équipe du Bardo partage avec l’US Ben Guerdane qui a tenu en échec le Club Africain (0-0) samedi, en ouverture de la 11e journée.

Dans l’après-midi US Tataouine, lanterne rouge, a décroché son premier succès de la saison aux dépens de la JS Kairouan grace à un but de Karim Makni à la 8′. Malgré cette victoire la formation sudiste reste lanterne rouge mais à réduit d’un point l’écart qui la sépare de l’ES Metlaoui qui a tenu en echec le CA Bizertin (1-1) samedi à Zarzouna en ouverture de la journée et du CS Hammam-lif, qui se rend mercredi prochain à Sousse.

De son coté la JS Kairouan et après deux succès d’affilée, a été freinée et demeure dans la zone dangereuse (11e/9 pts).

Dans le match entre nouveaux promus, l’AS Soliman a connu des frayeurs sur son terrain, mais à toutefois réussi à s’imposer sur le CS Chebba 4-2

Les locaux ont pris l’avantage dès la 4e minute par Bassem Triki à la 4′ et Hathem Dhana a doublé la marque sur un but marqué contre son camp à la 40′. Mais en deuxième mi-temps, les protégés de Bertrand Marchand ont réussi à revenir au score d’abord par Chakib Derouiche (47′) puis par Serge Seko qui a égalisé (49′). Mohamed Ali Ben Hamouda a été malchanceux pour le CS Chebba mais a sauvé l’AS Soliman d’un nul en inscrivant un but contre son camp à la 79′.

Le CS Chebba occupe la 8e place (11point) à un point d’avance sur son adversaire du jour, 10e en autant de points.

La journée sera clôturée mercredi prochain avec le match entre l’Etoile du Sahel et le CS Hammam-lif, tandis que la rencontre entre l’Espérance ST et l’US Monastir, leader, sera désigné ultérieurement

Dimanche

A Sfax:

CS Sfaxien Kingsley Eduwo (41′)

Stade Tunisien Houssem Dagdoug (25′ csc), Guy Mbenza (61′)

A Soliman:

AS Soliman 4 Bassem Triki (14), Haythem Dhana (40 csc), Med Ali Ben Hamouda (73), Chakib Derouiche (79 csc)

CS Chebba 2 Chakib Derouiche (47), Serge Seko (49)

A Tataouine:

US Tataouine 1 Karim Makni (8)

JS Kairouan 0

Samedi

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 0

Club Africain 0

A Zarzouna:

CA Bizertin 1 Wissem Bousnina (87′)

ES Metlaoui 1 Borhene Hakimi

Mercredi 11 décembre (14h00)

A Hammam Sousse

Etoile du Sahel

CS Hammam-Lif

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 24 10 7 3 0 17 5 +12

2. CS Sfaxien 21 10 7 0 3 14 10 +4

3. Club Africain 19 10 8 1 1 16 1 +15

4. Stade Tunisien 18 11 5 3 3 11 9 +2

-. US Ben Guerdane 18 11 5 3 3 13 12 +1

6. Espérance ST 16 6 5 1 0 12 2 +10

7. ES Sahel 14 7 4 2 1 8 4 +4

8. CS Chebba 11 10 3 2 5 10 14 -4

-. CA Bizertin 11 11 3 2 6 11 19 -8

10. AS Soliman 10 10 3 1 6 13 15 -2

11. JS Kairouan 9 11 3 0 8 8 18 -10

12. CS Hammam-Lif 6 10 1 3 6 8 15 -7

-. ES Metlaoui 6 10 1 3 6 4 11 -7

14. US Tataouine 5 11 1 2 8 3 13 -10