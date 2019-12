Tunisie : Publication du rapport sur les migrations internationales dans la région arabe en 2019

Le Bureau régional pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de l’Organisation internationale pour les migrations (ONU Migration) et la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO ou ESCWA en anglais) ont publié sur leur site Web le rapport sur les migrations internationales dans la région arabe pour l’année 2019.

Ce rapport présente, dans sa troisième édition, les dernières données sur la migration dans la région et les développements au niveau de la législation et des politiques liées à la migration dans chaque pays arabe. Il examine également les tendances actuelles et les catalyseurs de la migration et présente les principaux résultats pour chaque groupe de pays.

Le rapport a démontré qu’en 2017, la région arabe a accueilli plus de 38 millions de migrants et de réfugiés, ce qui représente environ 15% du nombre total des migrants internationaux dont le nombre s’élève à 258 millions à travers le monde.

Le nombre de migrants en provenance de la région arabe a également augmenté pour atteindre les 29 millions en 2017, dont environ la moitié est restée à l’intérieur de la région arabe.

La migration de la main-d’œuvre reste assez répandue dans la région arabe, qui a attiré près de 24 millions de travailleurs migrants, ce qui représente environ 15% du nombre total de migrants dans le monde, selon le même rapport.

Lien du résumé du rapport :

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/situation-report-international-migration-2019-summary-arabic.pdf