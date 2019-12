“Les Epouvantails” de Nouri Bouzid en avant-première au Maghreb des films 2019

Le cinéaste tunisien Nouri Bouzid sera le premier réalisateur à qui le Maghreb Des Films (MDF) consacrera une rétrospective intégrale, à travers la projection en avant première de son dernier film “Les épouvantails” le dimanche 8 décembre au cinéma le Louxor à Paris.

en 2010, Nouri Bouzid est, outre son talent de cinéaste, un exemple de persévérance et de fidélité à ses convictions … et l’invité d’honneur de ce 10ème anniversaire du MDF. Il y présentera son dernier opus de fiction, une production Tunisie-Maroc-Belgique, et donnera un master class à l’issue de la projection.

“Les épouvantails” raconte des événements passées au mois de décembre 2013, où “Zina et Djo reviennent en Tunisie du front syrien où elles ont été séquestrées et violées. Zina a été séparée de son enfant de deux mois et Djo se découvrant enceinte, se réfugie dans un mutisme total, ne parlant que de l’horreur vécue” (Synopsis).

Le Maghreb des films qui se tiendra à partir du 26 novembre 2019 a été créé en 2009 en vue de promouvoir les cinématographies du Maghreb et leur diffusion auprès d’un large public et d’organiser des rencontres autour des films et débattre sur les questions de société qui traversent les populations des deux rives.

Cette manifestation cinématographique organise chaque année à Paris les Rencontres cinématographiques du Maghreb des films qui constituent le temps fort et l’activité principale de ce rendez-vous présent aussi à Lille et à Lyon où des projections ont lieu tout au long de l’année.