Tunisie : Les politiciens doivent assumer leur responsabilité de former un gouvernement le plus rapidement possible(Tabboubi)

” Les politiciens doivent assumer leur responsabilité de former un gouvernement le plus rapidement possible “, a indiqué mardi, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Tabboubi. Il a, dans le même contexte, appelé à concerter les efforts pour sortir le pays de la situation de détérioration et donner un nouvel espoir au peuple tunisien.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP en marge du 12e congrès ordinaire de la fédération générale de la jeunesse et de l’enfance à Hammamet, Tabboubi a estimé que la situation était difficile dans le pays, compte tenu de la gestion de 8 ministères par intérim. ” l’UGTT n’est pas concernée par l’action politique”, a-t-il indiqué, soulignant que l’UGTT reste une force de proposition et d’équilibre.

Tabboubi a indiqué qu’une délégation de l’UGTT se réunira avec la commission des finances à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) afin de présenter les recommandations et remarques des experts du département des études au sein de la centrale syndicale sur le projet de loi de finances.

En ce qui concerne le programme économique de l’UGTT, Tabboubi a indiqué qu’il serait présenté après la formation du gouvernement, ajoutant que l’Union générale tunisienne du travail, reste une force de proposition et d’élaboration de programmes visant à sortir le pays de cette situation économique ” dégradée “. Le gouvernement, a-t-il poursuivi, reste responsable de la sélection des programmes adéquats.

Il a, dans un autre contexte, souligné que l’UGTT poursuivra la tenue des congrès sectoriels afin de renforcer davantage les pratiques démocratiques au sein de l’union et de renouveler ses structures.