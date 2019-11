Festival du Film Coréen : “Parasite” de Bong Joon-ho en avant-première tunisienne

La cinématographie de la Corée du Sud sera à l’honneur à la Cité de la Culture qui abrite du 27 novembre au 1er décembre le Festival du Film Coréen qui sera marqué par la projection en avant-première tunisienne du film “Parasite”, informe la Cinémathèque Tunisienne.

L’évènement est organisé en collaboration entre la Cinémathèque tunisienne, le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) et l’Ambassade de la République de Corée en Tunisie avec la contribution de “Korea-Arab Society”.

Le département des affaires culturelles à l’ambassade de Corée en Tunisie précise que l’évènement se tient dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la République de Corée et la République Tunisienne. La même source indique qu’il s’agit d’une “édition expérimentale de valorisation de la cinématographie coréenne en Tunisie”.

L’inauguration sera précédée par un point de presse en présence de l’Ambassadeur de Corée en Tunisie, du président du Comité d’organisation du Festival du Film Arabe en Corée, du secrétaire général de la Korea-Arab Society et d’une critique cinématographique, spécialiste du cinéma coréen, ajoute Cinémathèque Tunisienne.

Neuf projections sont prévues pour 7 œuvres récentes produites en 2019, 2018 et 2016 alors que le Week-end verra la projection d’un film pour enfants. Un masterclass sur “L’état des Lieux du Cinéma Coréen, Entre Spécificité et Universalité” par la critique Cho Myoung-jin est au programme de ce festival.

Le coup d’envoi du festival aura lieu, à la salle Omar Khlifi, à travers la projection en avant-première tunisienne du film “Parasite” réalisé par Bong Joon-ho. Cette fiction de 132’ est une comédie noire coécrite par le réalisateur, Bong Joon-ho, et Han Jin-Won et premier film coréen lauréat de la Palme d’or à Cannes.

Ce thriller est l’histoire d’une famille pauvre, la famille de Ki-taek. Les parents et leurs deux enfants allaient se faire engager en tant que domestiques chez les Park, une famille richisme pour qu’ensuite débute un engrenage incontrôlable d’une satire autour des inégalités sociales. Lors de sa première le 21 mai dernier à Cannes, le film a été acclamé par la critique et la presse.

Trois projections sont prévues pour cette œuvre lauréate de la palme d’Or de la 72e édition du Festival de Cannes. Après sa sortie nationale le 30 mai, le film fait actuellement le tour des salles à travers le monde, jusqu’à décembre.

Tous les films seront projetés en Version originale sous-titrée en Français.

Voici le programme détaillé des projections :

27 Novembre

· (18h30) “Parasite” de Bong Joon-ho, 132′ (2019)

28 Novembre

· (18 h) “Train to Busan” de Yeon Sang-ho, 118′ (2016)

29 Novembre

· (18 h) “Exit” de Lee Sang-geun, 103′ (2019)

30 Novembre

· (15 h) “House of Humming Bird” de Kim Bora, 138′ (2018)

· (18 h) “Swing Kids” de Kang Hyeong-cheol, 133′ (2018)

· (20 h45) “Parasite” de Bong Joon-ho, 132′ (2019)

1er Décembre

· (10 h) Ciné-Enfants: “Underdog” de Oh Sung-yoon et Lee Chun-baek, 102′ (2018)

· (15 h) “Extrême Job” de Lee Byeong-heon, 111′ (2019)

· (18 h 30) “Parasite” de Bong Joon-ho, 132′ (2019)