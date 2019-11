Djerba Ajim : Animation au profit des jeunes aux besoins spécifiques

La maison des jeunes de Djerba Ajim (Gouvernorat de Medenine) a lancé, dimanche, son projet d’animation ” Rencontre des jeunes volontaires aux besoins spécifiques ” sous le slogan ” laisse ton empreinte ” qui s’étalera sur l’année scolaire en cours en collaboration avec le Centre de soins spécialisés pour les personnes aux besoins spécifiques à Mazran de la délégation de Djerba Ajim.

Le lancement de ce projet a été marqué par des activités et une atmosphère festive. Des adhérents aux besoins spécifiques y ont participé et ont pris part aux activités de danse, de dessins et d’animations radiophoniques qui ont eu lieu à la maison des jeunes.

La directrice du centre, Sondes Ouardian, a indiqué que le centre regroupe 40 élèves aux besoins spécifiques qui pratiquent plusieurs activités, dont notamment la couture, l’agriculture, la peinture sur poterie et le sport.

” L’activité au centre a attiré un grand nombre de volontaires venus contribuer à son aménagement, de manière à lui donner un nouveau souffle et contribuer à motiver ses adhérents et à développer leur amour pour l’autre et leur interaction positive “, estime le peintre Mohamed Khames Mesrati.