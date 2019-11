Cinéma tunisien et chefs-d’oeuvre entre Boxe et Triangles amoureux à la Cinémathèque tunisienne

Un cycle alléchant dédié aux films de Boxe et les Triangles amoureux est au menu de la semaine du 19 au 24 novembre 2019 à la Cinémathèque tunisienne.

Aux mardis du cinéma tunisien, il y aura la projection de trois œuvres, -films de boxe-, signées Hichem Ben Ammar, Latifa Doghri et Amel Guellaty, avec respectivement les documentaires “J’en Ai Vu des Etoiles” (75’) et “Boxe avec Elle” (72’) et la fiction “Black Mamba” qui est un court-métrage sorti de 72′.

La semaine se poursuivra avec des chefs-d’oeuvre du cinéma mondial de réalisateurs comme Luchino Visconti, Woody Allen et Michael Curtiz.

Un film pour enfants est prévu pour le week-end.

Voici la liste complète des films de la Semaine:

Films de boxe

– “Black Mamba” d’Amel Guellaty (20′), Tunisie, 2017

– “J’en Ai Vu des Etoiles” de Hichem Ben Ammar (75′), Tunisie, 2007

– “Boxe avec Elle” de Latifa Doghri (72’), Tunisie, 2012

– “Rocky” de John G. Avildsen (119’), Etats-Unis, 1976

– “Rocco et ses Frères” de Luchino Visconti (192’), Italie/France, 1960

– “Million Dollar Baby” de Clint Eastwood (132’), Etats-Unis, 2004

Les triangles amoureux :

– “Jules et Jim” de François Truffaut (105’), France, 1962′

– “L’Aurore” de Friedrich Wilhelm Murnau (106′), Allemagne, 1972

– “Vicky Christina Barcelona” de Woody Allen ( 97′), Etats-Unis/Espagne , 2008

– “Casablanca” de Michael Curtiz (102’) Etats-Unis, 1942

– “Les Amants Diaboliques” de Luchino Visconti (144’) , Italie, 1943

– “Woman on the Beach” de Hong Sang-Soo (127’), Corée du Sud, 2006

Ciné-Enfants

– “L’île de Black M?r” de Jean-François Laguionie (85’) France, 2004