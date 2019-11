Euro 2020 : La Suède et la Finlande ont leur destin en main, le Damenark devra encore cravacher

Le Danemark, la Suède et la Finlande peuvent se rapprocher de la qualification pour l’Euro 2020 vendredi à l’occasion de l’avant-dernière journée des éliminatoires.

La Suède a son destin en main: en cas de succès contre la Roumanie, les Scandinaves se qualifieraient pour leur sixième phase finale continentale de suite, dans un groupe F où l’Espagne, déjà qualifiée, semble intouchable avec une première place à assurer contre Malte.

Les Finlandais sont dans une situation similaire, derrière l’imprenable Italie qui vise un neuvième succès en neuf matches, en Bosnie. Face au faible Liechstenstein, contre qui une victoire suffirait pour décrocher le ticket tant recherché, l’occasion est belle pour le pays qui n’a encore

jamais connu de phase finale de grande compétition.

Les Danois, vainqueurs surprises de l’Euro-1992, sont davantage habitués aux phases finales. Mais ils devront encore cravacher pour espérer y être cette fois-ci.

Dans un groupe D très serré, ils auront leur billet seulement en cas de victoire contre Gibraltar et si la Suisse perd contre la Géorgie. Mais les Helvètes seront sur-motivés: ils sont toujours dans la course et auront lundi contre Gibraltar une dernière journée bien plus abordable que les Danois, opposés à l’Irlande, actuel leader de la poule.

Programme des matches de vendredi:

Groupe D:

Suisse – Géorgie

Danemark – Gibraltar

Groupe F:

Norvège – Iles Féroé

Espagne – Malte

Roumanie – Suède

Groupe J

Finlande – Liechstenstein

Arménie – Grèce

Bosnie – Italie.