Semaine de la cuisine italienne en Tunisie : L’éducation alimentaire et la culture du goût

Une conférence de presse s’est tenue dans la matinée du mardi 12 novembre 2019 au Centre culturel italien en présence de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara, à l’occasion de la 4ème édition de la Semaine de la cuisine italienne. Cette édition traite du thème de l’éducation culinaire et de la culture du goût.

Cette manifestation cherche à promouvoir un partenariat entre les deux pays en termes d’échange et de coopération.

En effet, du 18 au 22 novembre, Tunis abritera la quatrième édition de la « Semaine de la Cuisine Italienne », organisée par l’ambassade d’Italie, en collaboration avec l’Institut culturel italien, l’Agence italienne pour le commerce extérieur et la Chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie.

A cette occasion, Lorenzo Fanara s’est dit enchanté d’organiser une semaine dédiée à la culture culinaire italienne en Tunisie.

En Italie, la culture de la gastronomie et du goût est importante, ce qui explique un taux d’obésité bas dans ce pays, rappelant la proximité de notre culture gastronomique en tant que pays méditerranéens.

Vidéo de Lorenzo Fanara :

Il s’agit d’une semaine de partage et d’enseignement du goût et de la diversité.

De nombreux événements sont prévus, entre démonstrations culinaires, spectacles et séminaires d’approfondissement. Parmi les invités d’exception, il convient de noter la présence du couple de chefs étoilés, Antonella Ricci et Vinod Sookar (originaire de l’Île Maurice), propriétaires du Restaurant (une étoile Michelin depuis plus de trente ans) Fornello dai Ricci à Ceglie Messapica dans la région des Pouilles.

Vidéo de Maria Vittoria Longhi, directrice de l’IIC :

La Semaine de la Cuisine Italienne, promue par le Ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, impliquera tout le réseau diplomatique et consulaire de l’Italie et les Instituts Culturels Italiens dans le monde. Tout le calendrier des événements sera visible et expliqué sur la page Facebook dédiée à la « Semaine de la Cuisine Italienne en Tunisie 2019 ».

Calendrier

Lundi 18 novembre 2019

12:00 – 14:00

Démonstration culinaire des chefs étoilés Antonella Ricci et Vinod Sookar à l’IHET de Sidi Dhrif

Mercredi 20 novembre 2019

19:30

Show Cooking de la “Banda della Ricetta” à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel (réservation obligatoire)

Jeudi 21 novembre 2019

17:00 – 18:00

Séminaire “Les Cuisines Identitaires” à l’Istituto Italiano di Cultura de Tunis

Vendredi 22 novembre 2019

10:00 – 13:00

Table Ronde “La Valeur des Indications Géographiques” à l’hôtel Sheraton (enregistrement obligatoire)

17:00 – 18:00

Séminaire “Physique des Spaghettis” à l’Istituto Italiano di Cultura de Tunis.