Jendouba : Grève des chauffeurs de taxis

Environ 100 chauffeurs de taxis individuels ont observé, lundi, une grève à Tabarka (gouvernorat de Jendouba) pour protester contre le laxisme des autorités quant au réaménagement des voies routières dans la région devenues inaccessibles.

Ezzedine Rejaibi, membre de la chambre régionale des taxis individuels, a indiqué que ce mouvement vise à déplorer le non respect des autorités locales aux engagements qu’elles avaient tenu, à deux reprises en mai et octobre 2019, d’entamer l’aménagement des routes en mauvais état.

Il a ajouté, également, que la grève a été décidée suite au refus du directeur régional du transport et du directeur de la société régionale de transport de se réunir avec la partie syndicale.

Les protestataires menacent de programmer la prochaine fois une grève de plusieurs jours en cas non satisfaction de ces revendications surtout qu’ils avaient annulé auparavant la grève du 11, 12 et 13 mai dernier, en signe de bonne volonté suite à l’accord conclu, le 10 mai 2019, qui engage les autorités locales à rénover des routes dégradée mais qui n’a pas été mise en œuvre.

Au gouvernorat de Jendouba, parmi les voies routières qui nécessitent un réaménagement figurent la rocade reliant les routes nationales n°7 et n°17, les routes reliant Sidi Bader et lycée 2 mars, Edachra et Ouled Amor, Ain Mazouna et Brirem ainsi que la route du marché hebdomadaire et les avenues au niveau de la Cité El Bassatine 1 et 2.